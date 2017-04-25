Engellinin Seyyar Tablası Çalındı

Gaziantep'te engelli bir vatandaşın seyyar tablası çalındı.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te yaşayan bedensel engelli İsmail Korkmaz'ın Seferbaşı Mahallesi'nde bulunan deposuna giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından tespih, kibrit gibi malzemeleri sattığı seyyar tablası çalındı. 5 çocuk babası olan ve tekerlekli sandalyede gezinebilen İsmail Korkmaz, sabah deposuna gittiğinde malzemelerin çalındığını öğrendi. Yaşanan olay nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten Korkmaz, "Çalınan tablamın toplam değeri üzerindeki eşyalarla birlikte toplam 2 bin 500 TL civarında. Bu tablayla ailemin geçimini sağlıyordum. şimdi ne yapacağım. Ortada kaldım" dedi. Çevre dükkanların kameraları tarafından hırsızlık anının görüntülendiğini vurgulayan Korkmaz, polisten zanlının bulunması için yardım isteyerek, "Komşularımın güvenlik kameralarına baktım. Şahıs sabah saat 05.10 sıralarında arabayı alıp gidiyor. Çalan şahsın görüntüleri var ama, şapka takmış, yüzünü atkıyla gizlemiş" ifadelerini kullandı.



Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - GAZİANTEP