Engellinin Ekmek Teknesini Çaldılar

– GAZİANTEP'te, bir depoyu açarak içeri giren hırsız, engelli İsmail Korkmaz'ın üzerinde çakmak, kibrit ve tırnak makası gibi ürünler sattığı seyyar tablasını çaldı. Hırsızlık anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay, geçen Salı günü Seferpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakları ve sağ elini kullanamayan engelli İsmail Korkmaz'ın 5 çocuğuna bakmak için geçimini sağladığı seyyar tabla kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından çalındı. Sabah gittiği depoda tablasının yerinde olmadığını fark eden Korkmaz, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını izledi. 5 çocuğunun geçimini sağladığı seyyar tablanın çalınması sonrası çok zor durumda kaldığını anlatan Korkmaz, şöyle dedi:



"16 senedir ben buradayım. Çakmak, tırnak makası, tespih satarak 5 çocuğumu geçindiriyorum. Arabamı pasaja koymuştum, arabamı alıp götürdüler, ne yapacağımı bilmiyorum, şaştım kaldım. Sabah arabanın olmadığını görünce şoke oldum. Esnafa, komşulara söyledim, güvenlik kamarası görüntülerine baktık. Adam saat 04: 55'te içeri girip etrafı kontrol ediyor. Saat 05.10 sıralarında da arabayı alıp gidiyor. Kamera sisteminden gördüğümüz kadarıyla yüzünü atkıyla kapatmış ve şapka takmış. Böylece ortada kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum."



Hırsızlık anının kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerinde ise bir hırsızın pasaj içerisinde bulunan depoya girmesi ve seyyar tablayı alarak olay yerinden uzaklaşması görülüyor. - Gaziantep