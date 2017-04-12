Engellilerin Yoluna Çıkanlar Farkındalık Kartlarıyla Uyarılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi, engellilerin günlük hayatlarını zorlaştıran sorunların çözümü için oluşturulan farkındalık kartlarını tanıttı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Kent Konseyi, ilimizde yaşayan engelli vatandaşların sosyal hayattaki sıkıntılarının giderilmesi adına gerçekleştirilecek proje için engelli bireylerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Köse ve engelli derneği temsilcileri katıldı. Engelli bireylerin hayatlarını daha kolay yaşamaları adına 12 ilçenin tamamında şehir merkezlerine, esnaflara, engelli derneklerine, Kent Konseyi Meclisine, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine ve işitme engelli vatandaşlara farkındalık kağıtları dağıtılacak. Engelli vatandaşların günlük hayatta rahatsız olduğu durumlardan diğer vatandaşların da haberdar olması için basılan kağıtlarda, tekerlekli sandalye kullanan bireylerin ulaşımına engel olacak şekilde park yapan araçlara, görme engelli bireyler için yapılan kabartma yol üzerine parkeden araçlara, engelli bireyler için ayrılan park yerlerine park yapan araçlara ve işitme engelli bireylerin iletişim kurmaya çalıştığı bireylere uzmanlar tarafından hazırlanan bu kağıtlar, yine uzman personel tarafından bilgi verilerek dağıtılacak. - KOCAELİ