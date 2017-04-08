Engellilerin Seyahat Deneyimlerine Yer Veren İnternet Sitesi

Fransa'da iki kardeş, engellilere özel seyahat deneyimlerinin aktarıldığı internet sitesi kurdu.



"www.handiplanet-echanges.info" adlı internet sitesi aracılığıyla engelliler, seyahatlerinde yaşadıkları sorunları kendileri ile aynı durumdaki başkaları ile paylaşabiliyor.



Nantes şehrinde yaşayan Emmanuel ve Melina Kouratoras isimli iki kardeşin kurduğu internet sitesi aracılığıyla engelliler, tekerlekli sandalye ile gidebilecekleri yerleri ve hatta kumsalda kendilerine uygun sandalye olup olmadığını dahi öğrenebiliyor.



Kouratoras kardeşlerin siteyi, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdüren Melina'nın, birlikte gittikleri Yunanistan seyahatinde yaşadıkları sorunların ardından kurma kararı aldığı belirtildi.



İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca erişimin mümkün olduğu sitede, yaşanan deneyimlerin yanı sıra, kullanıcılar için bazı ipuçları, tavsiyeler ve seyahat planları da yer alıyor.



Gerçek bir paylaşım ortamı yaratarak, engellilerin istenmeyen sürprizler yaşamasının önüne geçilmesini amaçlayan sitede gidilen yerler, "Ulaşılabilirliği tam", "Önerilmeyen" ve "Yardımla ulaşılabilen" şeklinde sınıflandırılabiliyor.



Sitede, yaklaşık 5 bin seyahat yerine ilişkin veri görülebiliyor.



Dünya çapında yaklaşık 600 milyon kişi engelli bir hayat yaşıyor.