Engellilerin Nemrut Tırmanışı Kortej Yürüyüşü ile Start Aldı

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün bu yıl 17.'sini gerçekleştirdiği 'Engelliler ile Nemrut Dağı Tırmanıyoruz' projesi kortej yürüyüşüyle başladı.



Türkiye'nin değişik illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Adıyaman'a gelen engelliler 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı zirvesine tırmanacak. 28-30 Nisan tarihleri arasında. Adıyaman'da gerçekleştirilecek etkinlikler düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Mimar Sinan Kültür Parkında gerçekleştirilen ve yemek ikram edilen programda bazı engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. 12 adet tekerlekli sandalye dağıtımı sonrasında Mimar Sinan Parkı önünden Adıyaman Müzesi önüne kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.



Düzenlenen kortej yürüyüşü sonrasında yürüyüşe katılan katılımcılar müzeyi gezdi. Gerçekleşen programa Litvanya Büyükelçisi Audris Bruzga, kulüp üyeleri, engelli dernek başkanları, engelliler ile çok sayıda engelli öğrenci ve aileleri katıldı. Adıyaman'a, ilk defa geldiğini dile getiren Litvanya Büyükelçisi Audris Bruzga, "Bu proje oldukça önemli bir proje. İlk defa Adıyaman'a geliyorum. ve kortej yürüyüşünde dikkat ettim ki Adıyamanlı vatandaşlar oldukça samimi ve sıcakkanlı. Yarın hep beraber Nemrut Dağı'na çıkacağız ve oraları göreceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN