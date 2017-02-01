Engellilerin Karda Kızak Mutluluğu

Çankırı'da Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne götürülen engelliler, kızakla kaymanın keyfini yaşadı.



Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından Yıldıztepe'ye götürülen 15 zihinsel ve fiziksel engelli ile aileleri, kayak yaparak keyifli zaman geçirdi.



Engelli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Asiye Ceylan, belediye olarak engellilere yönelik çok sayıda faaliyet yaptıklarını söyledi.



Engellilerin eğlenceli bir gün geçirdiğini dile getiren Ceylan, "Çankırı Belediyesinin desteği ile engelli kardeşlerimizi buraya getirdik. Hava biraz soğuk olduğu için çok fazla dışarıda kalamadık ama eğlenceli bir gün oldu. Engelli kardeşlerimiz kızakla kayıp keyifli bir gün geçirdiler." dedi.



Engelli yakını Ayşen Uğurlu da belediyenin bu tür faaliyetlerini çok beğendiklerini dile getirerek, "Çocuklar çok eğlendi. Engelli çocukların eğlenmesi, beni daha çok mutlu ediyor. Engelli çocuklarımızla bu kadar ilgilendiği, onlara bu imkanları sağladığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.