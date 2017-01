Engellilerin Erişimi" Denetimlerine Yeni Ölçütler

MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, engellilerin umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarına daha rahat erişebilmesini sağlayacak denetlemelere, yayımlanan genelgeyle yeni ölçütler getirildi. Buna göre, alışveriş merkezleri içerisindeki sinema ve mağazalar engellilerin kullanımına uygun hale getirilecek.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, engellilerin umuma açık her türlü yapı ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarını rahatça kullanmasını sağlamak amacıyla belirlenen ölçütler yenilendi.



Bakanlık tarafından, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği'nde 21 Eylül 2016'da yapılan değişikliğin ardından "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesi" yayımlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya imzalı genelgeyle, izleme ve denetleme faaliyetlerinde kullanılacak formlar yeniden düzenlendi.





Genelgeyle, denetimlerin nasıl yapılacağı ile ilgili ilkeler belirlenirken, mevcut binaların erişilebilir hale getirilmesinde uyulması gereken ölçütlerde de değişiklikler yapıldı.





Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalar ile ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, iş hanı, büro, pasaj, çarşı, alışveriş merkezi gibi ticari yapılar, spor tesisleri, yüzme havuzu, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalar yeni ölçütlere göre belirlenen formlarla denetlenecek.





Denetimler sonucu erişilebilir olduğu tespit edilen yerler ve araçlar için valilikler bünyesindeki komisyonlarca, umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının denetim tarihi itibarıyla erişilebilirlik mevzuatına uygun olduğunu gösteren "Erişilebilirlik Belgesi" düzenlenecek.





Diğer yandan, komisyonların denetim sonucu eksiklik tespit ettiği binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçlarına yönelik idari para cezaları da kesilebilecek.





Binalara, yaya kaldırımlarına, yaya geçitlerine, duraklara, otoparklara, halka açık telefon kulübelerine, halka açık tuvaletlere, kent parklarına, sürücü koltuğuna ilave olarak sekizden fazla koltuğu bulunan ve yolcu taşımak amacıyla kullanılan araçlara, raylı sistem taşıtlarına ve gemilere ilişkin formlarda, her birine yönelik ayrı sorular hazırlandı.



Aynı bahçedeki binalara ayrı denetleme



Hazırlanan formlarda, bazı binaların kullanım türüne göre ne şekilde denetleneceği netleştirildi. Aynı bahçe içinde ana binadaki hizmeti tamamlayıcı nitelikte hizmet veren diğer binaların blok olarak kabul edilerek ayrı bina olarak denetlenmesi, alışveriş merkezlerinin denetiminde ortak kullanım alanları için tüm formda istenen erişilebilirlik koşullarının aranması, mağaza girişleri ve mağaza içi dolaşım alanları için ilgili soruların yanıtlanması istendi.



AVM'lerde bulunan sinemalar için sinema girişleri, sinema içerisinde bulunan tuvaletler, sinema içi dolaşım alanları ve sinema salonları için ilgili sorular ile katlı sinemalarda AVM'nin asansörünün kullanılamadığı durumlarda asansörle ilgili sorular sorulacak. Asansör bulunmayan binalarda engelli tuvaleti zemin katta olacak.



Öğrenci yurtlarına düzenleme



Genelgeye göre, bir kampüste birden fazla yurt bulunması durumunda, en az bir kız ve bir erkek yurdunda engelliler için odalar oluşturulacak, ortak kullanım alanları da yine engellilerin erişimine uygun hale getirilecek.



Diğer yurtlarda ise yemekhane, dinlenme odaları, çalışma odaları ve ziyaretçi salonları gibi ortak kullanım alanları, engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için yeniden dizayn edilecek.



Özellikle hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri ile ilgili standartlara uygun olmayan uygulamaları engellemek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından usul ve esaslar hazırlanacak.



Genelgede, girişi kaldırımdan olan binalarda 1 metreye kadar kot farkları için portatif rampanın, 3 kata kadar olan ve proje onayı veya yapı izni 1999 yılından önce alınmış binalarda, asansör ve rampanın teknik olarak yapılamaması halinde merdiven tırmanma cihazının kabul edileceği de belirtildi.