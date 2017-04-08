Engellilere Yönelik '2023 Vizyon Belgesinin Oluşturulması' Toplantısı - Diyarbakır

Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, "Kamuoyunun şuuraltındaki, 'engelli' denildiğinde aciz, üretemeyen, birilerinin yardımına muhtaç ve bağışlarla ayakta kalabilen birey algısını temizleyip, onun yerine fırsat verildiğinde imkansızları başarabilecek engelli algısını yerleştirmemiz lazım." dedi.



Türkiye Beyazay Derneği tarafından Diyarbakır'daki Gazi Köşkü'nde, engellilere yönelik "2023 Vizyon Belgesinin Oluşturulması" tanıtım toplantısı düzenlendi.



Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, engellilerin, her alanda varoluş ve meydan okuma mücadelesi verdiğini söyledi.



Engellilere yönelik yasadan sonra Türkiye'de birçok şeyin değiştiğini vurgulayan Şahin, engellilerin aldığı maaşın yükseldiğini belirtti.



Türkiye'de artık engellilerin, eğitimde, sporda, kültürel ve diğer alanlarda aktif olduğu dönemlere girildiğini anlatan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Engelli ve engelli aile olarak bütün meselemiz, kamuoyunun şuuraltındaki engelli algısı. O alanda ciddi bir temizliğe gitmemiz lazım. Kamuoyunun şuuraltındaki, 'engelli' denildiğinde aciz, üretemeyen, birilerinin yardımına muhtaç ve bağışlarla ayakta kalabilen birey algısını temizleyip, onun yerine fırsat verildiğinde imkansızları başarabilecek engelli algısını yerleştirmemiz lazım. Bunun için de önce kendimize inanmamız lazım. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasıyla, bütün fitne, terör meydan okumalarını defetmesiyle, bu kazanımların da elde edildiğini göreceğiz."



Vali Hüseyin Aksoy ise Türkiye'nin birçok noktasında engellilerin sorunlarının aşılması ve sosyal yaşamda bütünleşmesinde derneğin yoğun gayretlerinin olduğunu vurguladı.



Anayasada ifade edilen "Türkiye'nin sosyal hukuk devleti olduğu" anlayışının son 10 yıldaki bazı düzenlemelerle hayat bulduğunu dile getiren Aksoy, bu anlamda yapılan faaliyetlerin, bundan sonra da devam ettirileceğini söyledi.



Diyarbakır'da engellilerin sorunlarının aşılmasında daha iyi bir noktaya ulaşılması için ilgili kurumların iş birliğiyle çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Aksoy, "Diyarbakır'ın dışarıdan yanlış bir algısı var. 'Diyarbakır'a gidilmez ve terör var' gibi bir algı var. Ancak insanlar gelince, kendi gözleriyle görünce böyle olmadığını anlıyorlar. Bu bakımdan bu tür organizasyonların kentte yapılmasında büyük yarar görüyoruz. İnsanların gelip, Diyarbakır'ın Türkiye'nin diğer büyük şehirlerinden bir farkının olmadığını görmelerinde büyük yarar var." ifadelerini kullandı.



Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, şube başkanları, kurum müdürleri ve engelliler katıldı.