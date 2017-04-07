Engellilere Ucuz İnternet Paketi

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada engellilere ucuz internet paketinin hayata geçtiğini söyledi.



Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, İnternet kullanmak isteyen Engelli, şehit ve gazi yakınlarına indirimli olarak sabit ücret ödemeden yararlanabileceğini ifade etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Şirin şunları söyledi:



"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, engelli, gazi ve şehit yakınları için DSL Toptan İnternet Tarifesi ise şöyle belirlendi: 4 Megabit hızına kadar limitisiz (20 GB AKN), 23,36 lira olarak açıklandı. 4 Megabit hızına kadar 40 GB AKN tarifesini kullanmak isteyen engelli, gazi ve şehit yakınları ise 24,23 lira ödeyerek bu hizmetten yararlanabilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu fiyatlara vergilerin ve PSTN aylık sabit ücreti/paket ücreti veya THK aylık hat kullanım ücretinin dahil olmadığı da belirtildi. Engelli arkadaşların Telekom Müdürlüğü'ne müracaatları gerekiyor." - ZONGULDAK