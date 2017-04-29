Engellilere Evde Bakım Hizmeti Veren Ailelere Eğitim Verildi

Engellilere evde bakım hizmeti veren bakıcı ve ailelerine yönelik eğitim programlarının ikincisi, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.



Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları tarafından verilen eğitime engelli bakım hizmeti veren bakıcı ve aileleri katıldı. Ailelerin yaşam kalitelerinin artırılması amaçlandığı eğitimde, uzmanlar aileleri hasta bakım ve hakları konusunda bilgilendirildi.



Engelli bireylerin ve ailelerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla eğitimlere devam ettiklerini belirten Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, aileleri sağlık alanındaki hizmetlerden etkin biçimde yararlanmaları konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.



Engelli Evde Bakım Birim Başkanı ve Eğitim Sorumlusu İsmail Dalaslan ise engelli bireylerin ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini dile getirdi. Program katılımcı ailelerin soru ve cevaplarının ardından sona erdi. - YOZGAT