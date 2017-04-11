Engellilere Akülü Araba ve Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Tüm Engelliler Derneği tarafından Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 25 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, 10 engelliye akülü araba hediye edildi.



Akdağmadeni Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım programına, TESKOMB Genel Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Belediye Başkanı Suphi Daştan, Tüm Engelliler Konfederasyonu Başkanı Nedim Kılıç, sivil toplum kuruluş temsilcileri, engelli ve yakınları katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Akdağmadeni Tüm Engelliler Derneği Başkanı Sait Ünlü, engellilere acımak yerine onların önünün açılıp iş verilerek topluma kazandırılması gerektiğini söyledi.



Tüm Engelliler Konfederasyon Başkanı Nedim Kılıç da, engelli vatandaşları toplum içine çıkarmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Federasyon ve konfederasyon olarak, Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen etkinliklere katılarak engelli vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını dinliyor, çözüm yolları arıyoruz." dedi.



Belediye Başkanı Daştan da AK Parti Hükümeti sayesinde engelli vatandaşların yalnız olmadıklarını ifade ederek, "Her zaman derneğimizin ve engelli vatandaşımızın yanında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Hükümetimiz sayesinde engelli vatandaşlarımız artık yalnız değil. 2002 yılına kadar devlette çalışan engelli sayısı 5 bindi. AK Parti Hükümeti sayesinde bu oran 45 bine çıktı. Akdağmadeni'nde kimsesizlerin sesi olduğu için dernek başkanımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.



Programda 25 engelliye tekerlekli sandalye, 10 engelliye akülü araba hediye edildi.