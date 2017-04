Engellilerden etiketli tepki

Ankara'da kendileri için ayrılan yerlere park edilen araçlara etiket yapıştıran engelliler, engellileri engelleyenlere "Dur" dedi.

Türkiye Aktif Engelliler Grubu Kurucusu Ayhan Metin:

"Umuma açık hizmet veren her türlü yapılarda biz engellileri engelleyen her duruma ve kişiye karşı Türkiye Aktif Engelliler Grubu olarak 'dur' diyoruz"



ANKARA - Türkiye Aktif Engelliler Grubu üyeleri bir alışveriş merkezinin açık otoparkında engelli otoparklarını haksız yere işgal eden otomobillerin camlarına "Harika, sizin adınıza sevindik, park yeri bulmuşsunuz, burada da engellendik" yazılı etiketler yapıştırdı.

Türkiye Aktif Engelliler Grubu üyeleri "Engellileri engelleyenlere 'dur' diyoruz" sloganı ile engelli otoparkına park edilen araçlara etiket yapıştırarak tepki gösterdi.

Engellileri engelleyenlere "dur" dediklerini belirten Türkiye Aktif Engelliler Grubu kurucularından Ayhan Metin, "Kaldırımlar da, sokaklarda, yaya geçitlerinde, alışveriş merkezlerinde, açık alanlarda, yeşil alanlarda, binalarda, spor alanları ve her türlü sosyal ve kültürel alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi yapılarda, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılarda biz engellileri engelleyen her duruma ve kişiye karşı Türkiye Aktif Engelliler Grubu olarak 'dur' diyoruz" dedi.

Çeşitli yasal düzenleme ve müeyyidelere rağmen birçok yerde ilgili kurum, kuruluş ve kişiler tarafından engellilere gerekli hassasiyetin gösterilmediğini belirten Ayhan Metin, "Her türlü ihmal ve umursamazlığın sonucu engelli ve engelli yakınlarının hayatında meydana gelen zorlukları ve yaşadıkları mağduriyeti hiç kimsenin görmezden gelme hakkı yoktur. Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, yasayla verilmiş hak ve imkanları görmezden gelme lüksüne sahip değildir. Bir rampa deyip geçmeyelim" açıklamasında bulundu.

Bir engelli vatandaşın, rampanın önüne bir otomobilin park etmesinden dolayı tekerlekli sandalyesi ile kaldırıma çıkamadığı için caddeden ilerlemek zorunda kaldığını ve bu yüzden bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiğini söyleyen Ayhan Metin, "Biz engellilerin her an başına gelebilecek bir durum bu maalesef. Günlük hayatın içindeki bu tehlikeleri kanıksamak ve görmezden gelmek mecburiyetinde değiliz. Erişilebilirlik standartları insana saygının, insan hayatına verilen değerin bir ifadesidir. Bu vesileyle bütün vatandaşları, ilgili ve sorumlu kuruluşları engelli haklarına saygılı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Etiketleme çalışması ile de zihinlerde daha kalıcı olmayı planladık"

Türkiye'de engellilerin sosyal hayata herkes gibi tam ve eşit katılımını engelleyenlere "dur" demeye devam edeceklerini söyleyen Türkiye Aktif Engelliler Grubu kurucularından Derya Arslantürk, "Türkiye Aktif Engelliler Grubu olarak düzenlediğimiz 'burada da engellendik' hareketi ile engelli sorunlarını karikatürize ederek topluma göstermeyi ve farkındalık oluşturmayı hedefledik. Etiketleme çalışması ile de zihinlerde daha kalıcı olmayı planladık" ifadelerini kullandı.

"Birçok park yerinde engelli park yerine normal araçlar park edince engelli arkadaşlarımız zorda kalıyor" açıklamasında bulunan Arslantürk, alışveriş merkezlerinde engelli otoparklarına şerit çekilmesi uygulamasına yavaş yavaş başlandığına dikkat çekti. Arslantürk, "Orada güvenlik görevlisi yoksa bunlar bizim için sıkıntı oluyor. Araçtan inip, oraları açıp, tekrar araca binip park etmek gibi bir imkanımız yok. Orada birisinin geçmesini beklemek zorunda kalıyoruz ve bizim zamanımızı alıp, işimizi geciktiriyor ve hayatımızı zorlaştırıyor. İsteğimiz bu konuda duyarlı olurlarsa, engellileri zorda bırakmazlarsa çok seviniriz" diye konuştu.

Kendisinin de sürekli park sıkıntısı yaşadığını, duyarsız insanların engelli park yerine park ettiklerini belirten Resul Kılıç, "İnsanların engellilere karşı saygısı yok. Kavga ettiğimiz zamanlar oluyor. Geçen gün engelli otoparkına park eden birisinin aracının lastiklerini indirdim" şeklinde konuştu. Otobüsteki asansörlerle ilgili olarak sıkıntısını dile getiren Kılıç, "Otobüslerde asansör olduğu halde engellilerimize 'arızalı' diyorlar" açıklamasında bulundu.

Başından geçen bir olayı anlatan yürüme engelli Necla Kılıç ise, "Kızılay'a aracımı park ettim. Daha önce engelli park yeri vardı, şuanda yok. Aracın içerisinde trafik polisi beni dinlemek bile istemedi, engelli kartı gösterdim, inemedim, sağlam bir insan olsam inerdim, koşardım, engelli kartımı gösterirdim. Ama gösteremedim 380 TL ceza kesti" diye konuştu.

Özellikle alışveriş merkezlerinde büyük sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Gökhan Top, "Alışveriş merkezinde park yeri aradım, bulamadım. Alışveriş merkezinin müdürleri ile iletişime geçtim ama yardımcı olmadılar. Engelli park yerine park eden başka bir aracı uyardım, 'neden buraya park ediyorsunuz?' dedim. Araç sahibi ise, 'ben buranın engelli park yeri olduğunu bilmek zorunda değilim, her hangi bir işaret yok' diye cevap verdi. Bu konularda çok mağduriyet yaşadığımız oluyor. Yetkililer ise 'hakkınızı gidin mahkemede arayın' deyip yüzsüzlük yapıyor" şeklinde konuştu.

(ZEY-