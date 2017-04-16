Engelliler, Vatandaşların Yardımıyla Oy Kullandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde halk oylamasına yoğun katılım yaşandı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde okullara akın edip vatandaşlık görevlerinden biri olan seçim tercihini yaptı.



Yaşlısından gencine kadar herkes oy kullanmaya giderken, oy kullanıma engelli vatandaşlarda katılım gösterdi. Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gelen seçmenler vatandaşların destekleri ile merdivenlerden çıkarılarak oy kullanımına katıldı. - TEKİRDAĞ