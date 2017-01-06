Engelliler, Vali Doğanay'ı Ziyaret Etti

Ardanuç Engelliler Derneği yönetim kurulu üyeleri, Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğanay, Ardanuç Engelliler Derneği Başkanı Gönül İstanbullu ve dernek üyeleriyle sohbet etti.



Sağlıklı her bireyin engelli adayı olduğunu belirten Doğanay, Valilik olarak engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunların çözümü ve onların daha rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmanın gayreti ve çalışmaları içinde olduklarını kaydetti.



İstanbullu da 62'si gönüllü, 270'i engelli olmak üzere toplam 332 üyesi bulunan derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında Vali Doğanay'a bilgi verdi.



Ziyarette, İstanbullu, görme engelli İlkay Bozdağ'ın yaptığı semazen minyatürü tablosunu Vali Doğanay'a hediye etti.