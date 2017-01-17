Engelliler Toplumla Entegre Yaşamak İstiyor

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni'yi ziyaret eden Adana Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut, engellilerle engelli ailelerinin toplumla daha entegre yaşayabilmesi için yaşam alanlarının iyileştirilmesini istedi.



Engelli ve engelli aileleriyle birlikte ziyaretine gelen Dernek Başkanı Bulut ile yönetim kurulu üyelerini toplantı salonunda kabul eden Başkan Fikret Yeni, misafirlerle tek tek ilgilendi.



Dernek faaliyetlerinin yanı sıra engelli sayısı ve engelli ve engelli ailelerinin toplumda karşılaştıkları sorunları anlatan Başkan Bulut, "Öncelikle dernek binası için geniş bir mekana ihtiyacımız. Engellilerimiz için park istiyoruz. Toplumla daha entegre yaşayabilmek için engelli ve engelli ailelerinin yaşam alanlarının ve şartlarının iyileştirilmesini istiyoruz" dedi.



Başkan Fikret Yeni, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Taleplerinizin büyük bir kısmı yerel yönetimlerin ve özellikle de büyükşehir belediyesinin görevleri arasına giriyor. Ancak, bu sorunlarınızın biran önce çözümü noktasında gerek valilik, gerekse AK Partili belediyeler nezdinde yardımcı olacağım" dedi.



AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Sevda Erdede'nin de hazır bulunduğu ziyarette dernek yönetimi ve üyeleri Başkan Fikret Yeni'ye tablo hediye etti. - ADANA