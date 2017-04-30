Engelliler Nemrut Dağına Zorlu Tırmanış Gerçekleştirdi

Devasa heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağına engelliler zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.



Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün bu yıl 17'ncisini gerçekleştirdiği "Engeliler ile Nemrut'a Tırmanıyoruz" projesi kapsamında Dünya'nın ve Türkiye'nin çeşitli illerinden engelliler katıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirasında yer alan Nemrut Dağının zirvesine çıkmak isteyen engelliler, vatandaşların yardımı ile tırmanış yaptı. Litvanya Büyükelçisi Audris Bruzga'nın da katıldığı Nemrut Dağı tırmanışında, büyükelçi engellileri yalnız bırakmadı.



Zorlu tırmanışın sonunda zirveye ulaşan engelliler zirvede halkoyunları ekibinin folklor gösterilerine eşlik etti. Davul zurna ile halaylar çeken engelliler heykellere hayran kaldı.



2430. Bölge Guvernörü Güner İnci, bu yıl 17'ncisini gerçekleştirdikleri etkinliğin Adıyaman ile özdezleştiğini söyledi. - ADIYAMAN