Engelliler İçin Özel Hazırlanan Bilgisayarları Çaldılar

Engelliler için özel hazırlanan bilgisayarları çaldılar

Özel program ve donanımlar sahip bilgisayarların çalınması nedeniyle engelli sporcuların eğitim ve antrenmanları aksadı



GAZİANTEP - Gaziantep'te engelliler spor kulübüne giren hırsız yada hırsızlar, engelliler için özel olarak hazırlanmış program ve donanımlara sahip bilgisayarları çaldılar. Çalınan bilgisayar nedeniyle engelli sporcular, sadece fiziğe dayalı eğitim ve antrenman yapabiliyor.

Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi, Gazimuhtarpaşa Bulvarında bulunan Şehitkamil Engellilerspor Kulübü Derneği'ne giren hırsız veya hırsızlar, derneğin cam kapını levye ile kırarak içeri girdi. İçeride bulunan yaklaşık 16 bin TL değerindeki 3 adet bilgisayar ve 2 adet televizyonu alan kimliği belirsiz kişi yada kişiler kayıplara karıştı. Sabah derneğe geldiklerinde kapıyı açık gören Dernek Başkanı Şükrü İnal polise haber verdi.

Özel bilgisayarlar çalındı

Olay yeri inceleme ekipleri, parmak izi alarak, hırsız yada hırsızların belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan incelemede çalınan bilgisayarların bedensel, görme, zihinsel, sağır ve dilsizler için özel program ile donanımlara sahip olduğu öğrenildi. Bilgisayarların AB Hibe Projesi kapsamında alındığını belirten Dernek başkanı Şükrü İnal, projenin halen devam ettiğini kaydetti. İnal, "Maalesef bugün sabah geldiğimizde derneğimizin kapısının açık olduğunu gördük. Engelli vatandaşlarımıza ve gazilerimize bu yapılan zulmü ve haksızlığa tahammül edemiyoruz. İçeride bulunan televizyonlarımızı, bilgisayarlarımızı almışlar ve büyük bir zararlık vermişler. Yaptığımız incelemelerde yaklaşık 15-16 bin TL zararımız var. Olmaması gereken bir olaydı. Yani hırsızlık toplumumuzun ayıpladığı bir durum ama hırsızın da şerefli olması gerekir. Maalesef toplumda etik olmayan işlerle uğraşıyoruz ve çok üzülüyoruz"dedi.

Eğitim ve antrenmanlar aksadı

İnal, çalınan bilgisayarlarla birlikte engellilerin eğitim ve antrenmanlarının da aksadığını söyledi. Tüm kayıtların bilgisayarlarda olduğunu belirten İnal, bilgisayarla yapılacak eğitim ve antrenmanların da yapılamadığını ifade etti. İnal, çalışmaların devam ettiğini ama şimdilik fiziksel çalışmalar yapabildiklerini kaydetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis hırsız yada hırsızların kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor.