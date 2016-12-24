Engelliler Için Kış Şenliği

Van'da engelli öğrencilerin el sanatlarını sergiledikleri şenlik düzenlendi.



Özel Van Rehabilitasyon Merkezi tarafından kentteki bir düğün salonunda düzenlenen şenlikte engelli öğrenciler önce tiyatro oyunu sahneledi.



Palyaço gösterisininde yapıldığı şenlikte son olarak çocukların hazırladığı el sanatları çalışması sergilendi.



Merkezin Müdürü Evin Şen, öğrencilerinin yeteneklerini sergileyeceği ve ailelerinin yaşadıkları zor süreçlere kısa bir mola vereceği bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Öğrencilerinin okul içinde eğitim almalarının yanı sıra düzenledikleri sosyal faaliyetlerle toplumla bütünleşmelerini için çalıştıklarını aktaran Şen, "Çünkü dezavantajlı çocukların toplumla kaynaşması ve hayata katılmalarının çok önemli olduğu biliyoruz." dedi.



Şenliğe katılan Taliha Batır da 2 çocuğu için rehabitasyon merkezinin ikinci bir aile olduğunu belirtti.



Bu tür etkinliklerle çocukların sosyalleştiğini anlatan Batır şöyle devam etti:



"Mutlulukları bu tür organizyonlarda yüzlerine yansıyor . Devletimiz tarafından çocuklarımın gelişimi adına bizlere bir çok kapı açıldı. Devletimiz çocuklarımıza elinden geldiği kadar sahip çıkıyor. Çocuklarımıza 10 yıl öncesine kadar böyle sahip çıkan devlet ve merkezler yoktu."