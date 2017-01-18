Engelliler Için Kamyonla Kar Taşındı

Adana Büyükşehir Belediyesi, engelli öğrenciler için Toros Dağları'ndan 3 kamyon kar taşıdı.



Hava sıcaklığının 15 dereceye ulaştığı Adana'da engelli çocukların karla oynaması için belediye özel bir etkinlik düzenlendi.



Özel eğitim merkezinde eğitim gören 150 öğrenci, Pozantı ilçesi Akçatekir Yaylası'ndan kamyonlarla getirilerek Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesine dökülen kar sayesinde eğlenceli vakit geçirdi.



Çeşitli engel gruplarından 8-14 yaşındaki çocuklar, kar yığınların üzerine çıkarak kar topu oynamanın keyfini yaşadı.



Kardan adam da yapan öğrenciler, aileleri ve arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Engellilere ve ailelerine belediye ekiplerince ikramlarda bulunuldu.