Engelliler İçin Bilgisayar Programı Geliştirdi

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Tarık Buğra Topdakaya, Bilişim Teknolojileri öğretmeni Kübra Akaydın ile birlikte 'Sesle metinde kelime arama' projesi hazırladı.



TÜBİTAK'ın lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan Tarık Buğra Topdakaya, 44 proje arasında 3'üncü oldu. 'Sesle metinde kelime arama' projesi ile engellilerin sorunlarını çözmeyi hedefleyen Topdakaya, "Konuşmayı tanıma ve bunun yazıya çevrilme teknolojisi, geleceğimizdeki en önemli tekno-mobil gelişim olacaktır. Benim amacım, ellerini kullanamayanlar, görme engelliler ve bilgisayarı çok iyi kullanamayanlar için yararlı olacak. Fare ve klavyeye gerek duymadan bilgisayara sesle komut vererek kolayca işlem yapabilecekler"dedi.



Bilişim Teknolojileri öğretmeni Kübra Akaydın ise öğrencisi Tarık Buğra Topdakaya ile birlikte hazırladıkları projenin başarılı olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kübra Akaydın, "Bu teknoloji programlarını kendi içinde 3 kısma ayırmak mümkün. Bunlar: sesli arama, sesli komut ile yönetme, konuşma sesini yazıya dönüştürmedir. Projede ilk olarak mikrofondan alınan sesin yazıya dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Gerekli kodlar yazılarak program çalıştırıldığında sese bağlı olarak söylenen kelimeler yazıya dönüştürülür ve çeşitli komutlar devreye girer. Herhangi bir kelime söylendiğinde tekste söylenen kelimeyi hatasız bir şekilde yazıyor. Projenin ikinci aşaması olan tekste girilen metinde sesli komutla algılanan kelimenin hangi yerlerde bulunduğu ve bunu belli etmek için renklendirilerek gösterilmesi amaçlanmıştır. Kısaca küçük bir arama mantığı geliştirilmeye çalışılmıştır. Programa metinde olmayan bir kelime aramasını söylediğinde tanıma hatası vermektedir. Kelimenin metinde olmadığını belirtmektedir" diye konuştu.



Öğrencilerinin elde ettiği bu başarıdan ötürü okul olarak son derece mutlu olduklarını belirten Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü M.Haluk Acar da yetenekli öğrencilere her zaman destek verdiklerini bildirdi.



- Oltu