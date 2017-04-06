Engelliler İçin Ankara'ya Yürüyor

İzmirli dağcı Olcay Yersel, engelliler için farkındalık oluşturmak adına İzmir'den Ankara'ya yürüyor.



Emekli Astsubay olan Efes Mimas Keşif Grubu ve Buca Dağcılık Kulübü üyesi Olcay Yersel, 5 Nisan'da başladığı yürüyüşünü 18 günde Ankara'ya ulaşarak tamamlayacak. Engellilere farkındalık oluşturmak, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve engellilerin bu toplumda var olduklarını ispat etmek için 660 kilometre yolu yürüyeceğini ifade eden 32 yıllık dağcı Olcay Yersel'i, Salihli'de Engelliler Parkı'nda, Engelliler ve Sardes Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü üyeleri (SARDOK) karşıladı. Yürüyüş boyunca engelli kuruluşlar ile irtibat halinde olacağını belirten Yersel, "Hiçbir kuruluşun desteğini kabul etmedim. Sadece yürüyüş esnasında dağcılık ve engelli derneklerin desteklerini kabul ettim" dedi. Daha önceki dönemlerde de yürüyüşler gerçekleştirdiğini belirten Yersel, "Tarihi Likya yolu, Fethiye-Antalya ve Sinop-Kastamonu arasını yürüdüm. Şimdi de engellerimizin kendilerine değer verildiğini görmesi için, İzmir'den Ankara'ya yürüyorum" diye konuştu. - MANİSA