Engelliler Durakları İnceledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) işbirliğiyle tramvay ve otobüs durakları engelliler açısından erişiminin değerlendirilmesi için saha çalışması yapıldı.



Saha çalışmasına Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, SAMEF Başkanı Mehmet Akbulut, Samsun İşitme Engelliler Derneği Başkanı Bülent Sözer, Anadolu Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hüseyin Mızrak, Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Köroğlu ile belediye mühendisleri katıldı.



Konu ile ilgili basına bilgi veren SAMEF Başkanı Akbulut, Samsun'da nüfusun yüzde 14'nün engelli olduğunu belirterek Samsun Büyükşehir Belediyesinin engellilere verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Gürkan ise Samsun 3 bin 702 engelli vatandaşın Samkart kullandığını ifade etti.



Engellilerin toplu taşımadan üst düzeyde istifade edebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Gürkan, "Arkadaşlarımızın yaptığı saha çalışması sonucunda karşımıza çıkacak teknik raporun değerlendirilerek 2017 yılı programı çerçevesinde hayata geçirilmesi hususunda planlamamızı yapacağız." dedi.