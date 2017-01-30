Engelliler Doğaya Yem Bıraktı

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde engelliler, Ağrı Dağı eteklerine yabani hayvanlar için yem bıraktı.



Yaşama Sevinci Doğubayazıt Engelliler Derneği, doğada aç kalan yaban hayvanları için harekete geçti. Engelliler derneğinin yaptığı etkinliğe İshakpaşa Spor Kulübü de destek verdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye ulaştığı bölgede, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Çiftlik köyündeki sazlığa doğada aç kalan yaban hayvanları için buğday ve ekmek bırakıldı. Dernek Başkanı Oktay Topçi, "Ağrı Dağı eteklerindeki kuş cenneti dediğimiz sazlık bölgeye bedensel engelli olmamıza rağmen giderek yem ve ekmek bıraktık. Çok mutluyuz" diye konuştu.



İshakpaşa Spor Kulübü yöneticisi Hamit Dönder ise "Engelli kardeşlerimizle birlikte hayvanlara yem vermeye geldik. Yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için duyarsız kalamadık" dedi.



- Ağrı