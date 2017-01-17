Engelliler Destek Programı Tamamlandı

Bilecik Valiliği koordinasyonunda Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Engelliler Destek Programı'nın (EDES) kapanış toplantısı yapıldı.



Vali Süleyman Elban, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda, gelişmiş toplumlarda dezavantajlı gruplarla ilgili yürütülen çalışmaların ve ayrılan bütçelerin azımsanamayacak derecede yüksek olduğunu belirtti.



Ülkelerdeki gelişmişlik kriterlerden birisinin de bu alanda yapılan yatırımlar ve yürütülen faaliyet olduğunu ifade eden Elban, şunları söyledi:



"Hazırlanan programla farkındalığın yaratılması, engellilerin topluma ve normal hayata entegrasyonu konusunda faaliyetler yürütüldü. Bu tür çalışmaları artırmamız gerekiyor. Yüzde 80'lere yakın bir oranda herkes potansiyel olarak engelli adayı. Bunun için de hem engellinin günlük hayatını kolaylaştırma konusunda çalışma yapmamız lazım hem de bunu yaparken de kendimiz için yapıyoruz aslında. Son dönemde yapılan engellilerin erişimleri dahil olmak üzere birçok konuda ciddi mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Engelsiz bir yaşam ve hayat diliyorum."



Halk Sağlığı Müdürü Ömer Balcı da toplumun engellilik ve engelliler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının arttırılması, engellilerin psikososyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamayı amaçlayan projelerle engellilik nedenlerinin tespit edilmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi, engellilik oranının azaltılması ve engelliliğin etkilerinin en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.



Toplantıda proje koordinatörleri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Burak Öztop ve Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz da yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Vali Elban, toplantı sonunda proje koordinatörleri Ertan Çopar ve Mehmet Yılmaz'a plaket verdi.