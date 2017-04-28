Engelliler 'Bocce'de de Var

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Şehit Halil Kantarcı Türkiye Bocce Şampiyonası'na, ilk defa engellilerden oluşan bir takım da katıldı. Aktif Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin 7'si engelli 8 sporcusu turnuvada mücadele etti.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer'de düzenlenen Şehit Halil Kantarcı Türkiye Bocce Şampiyonası, 20- 23 Nisan tarihleri arasında yapıldı. 400'ü kadın 1000 sporcunun katıldığı petank disiplinindeki müsabakalarda ilk defa engellilerden oluşan bir takım da mücadele etti. Aktif Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin 7'si engelli 8 sporcusu şampiyonaya katıldı. Sporculardan 4'ü, turnuvada tekerlekli sandalyede mücadele etti. Turnuva sonunda 4 kişiden oluşan kadın takımı ilk 16'ya girmeyi başardı.



'AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİYLE BAŞLADI'



Derneğin Spor Eğitim Kültür ve Örgütlenme Sekreteri, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, ilk defa Türkiye Şampiyonası'na bir engelli kulübünün katıldığını belirtti. Mehmet Karavural, 2012 yılında tescil edilmiş bir kulüp olduklarını söyledi. Avrupa Birliği projesiyle bocce ile tanıştıklarını aktaran Karavural, "Bocce serüvenimiz Türkiye Sakatlar Derneği Aktif Engelliler, Avrupa Birliği projesiyle başladı. Orada bir sosyal aktivite olarak bocce ile tanıştık. Engellilerin katıldığı sahalarımızı oluşturduk. Kendi aramızda oynadığımız bir oyundu daha sonra baktık ki bocce 7'den 70'e herkesin birlikte yapabileceği bir oyun. Bu konuda profesyonelleşmeye karar verdik ve federasyona başvurduk."



'ENGELLİ OLDUĞUMUZ İÇİN OYNAYAMAYACAĞIMIZI SÖYLEDİLER'



Sürecin ilk başlarda zorlu geçtiğini, çevrelerinden olumsuz tepkiler aldıklarını anlatan Karavural şöyle konuştu:



"Engelli olduğumuz için ne yazık ki oynayamayacağımızı söylediler. Yani 'Engellilerin olduğu bir federasyonda oynayın' gibi bir dirençle karşılaştık. Tabi biz bu algıyı yıkmak için uzun süre mücadele ettik. Daha sonra geçen senelerde Bocce Milli Takımı'nda oynamış, dereceleri olan ve Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören Merve Timur antrenörümüzü bulduk. Onunla birlikte tekrar tüzükte bir değişiklik yapıp branş ekledik, engelli olmayanlar ile ilgili lisanslarımızı tekrar çıkarttık. Şimdi 34 sporcumuz var. Tabi bunlar engelli ama biz Bocce ve Dart Federasyonu'na tescil işlemlerimizi tamamladık. Türkiye Şampiyonası'nda 8 sporcumuzla katılıyoruz."



'HEDEFİMİZ LİGE DAHİL OLMAK'



Engelli ve engelli olmayan sporcuların gerekli teknik altyapılar sağlandığı takdirde birlikte spor yapabileceklerini de belirten Mehmet Karavural, amaçlarının böyle bir algıyı insanlara kazandırmak olduğunu söyledi. Lige dahil olmayı hedeflediklerini de anlatan Karavural, "Engelliler engelli olmayanlarla birlikte, alt yapısı düzenlenmiş mekanlarda, birlikte spor da yapabilir, yaşama aktif katılabilir. Onlar için ayrıca pozitif bir ayrımcılığa gerek yok" dedi.



BOCE NEDİR, NASIL OYNANIR?



Bu sporun kökeninin Anadolu'ya dayandığı ve MÖ 5000 yıllarında oynandığı tahmin edilmektedir. İlk çıktığı yıllarda cilalanmış kaya parçalarıyla oynanan oyun, günümüzde tamamen yuvarlak ve sentetik malzemelerden yapılmış toplarla oynanmaktadır. Bugünkü şekliyle, ilk kez Romalılar tarafından oynanmış ve 'bocce' adını da Romalılardan almıştır. En eski spor dallarından birisi olarak kabul edilmektedir.



Türkiye bocce ile 1991 yılında tanışmış, 2005 yılında 'Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun kurulmasıyla bilinen spor kimliğine kavuşmuştur.



Oyundaki amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın hedef topa yakın olmasını sağlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 13 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor.



- Kemerantalya