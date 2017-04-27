Engelliler Bir Günlüğüne Üniversiteli Oldu

Düzce Üniversitesi (DÜ) Radyo Sinema ve Televizyon Topluluğu'nun düzenlediği "Engelsiz Yaşam Festivali" kapsamında engelli vatandaşlar bir günlüğüne üniversiteli olarak ders yaptı, mezuniyet belgesi alarak kep fırlattı



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan festival çerçevesinde, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri ve engelli vatandaşlar müzik eşliğinde horon oynadı ve halay çekti.



Daha sonra Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezinde bulunan derslikte eğitim gören engelli vatandaşlar, ders sonrası kep ve cübbe giydi.



Temsili mezuniyet belgelerini DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin'in elinden alan engelliler, kep fırlatarak, mezun olmanın sevincini coşkulu bir şekilde yaşadı.