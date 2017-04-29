Engelli Yüzme Şampiyonunun Yürek Burkan Hikayesi

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde annesini doğum esnasında kaybeden, üvey annesinin de hastane bahçesine bıraktığı engelli Muhammed Güzel (18), yüzerek elde ettiği başarılarla hayata tutundu



Annesi Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde doğum yaparken hayatını kaybeden ve üvey annesinin de 3 yaşındayken hastane bahçesine bıraktığı Güzel'e tedavi gördüğü hastanedeki bir hemşire, koruyucu aile olarak sahip çıktı.



Onun desteğiyle hayata tutunan Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Güzel, deniz kenarına yalnızca güneşlenmeye giderken yüzen insanlara özenmesiyle yüzmeye merak sardı.



Kırklareli'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evi'nde kalan, haftanın çoğunu havuzda idmanlarla geçiren Güzel, ayakları bulunmamasına rağmen mücadelesiyle iyi bir yüzücü oldu.



Antrenörlerinin şampiyonlarına hazırladığı Güzel, ilk kez katıldığı Bedensel Engelli Türkiye Şampiyonası'nda, üçüncü olmayı başardı. Başarının getirdiği motivasyonla hedef çıtasını yükselten engelli yüzücü bir sonraki yarışta şampiyon olmak için kulaç atmayı amaçlıyor.



"Hedefim Avrupa'da ülkemi temsil etmek"



Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bundan sonraki hedefinin Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.



Engelliler Milli Takımı'na seçilmeyi çok istediğini belirten Güzel, tüm engellerin bir şekilde aşılabileceğini ifade etti.



Kendisinin tüm engelleri aştığını dile getiren Güzel, "Bundan sonra hedeflerim büyük. Ben haftanın yedi günü antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyorum. Havuzda sürekli çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu.



Çok küçük yaşta ailesiz kaldığını ve aile sıcaklığını hiç yaşayamadığını belirten Güzel, her şeye rağmen hayata yüzerek tutunduğunu vurguladı.



Yaşadığı zorlukları yüzerek aştığını anlatan Güzel, şöyle devam etti:



"Açıkçası ailemin olmaması beni çok üzmüyor, sadece bazen kafama takılıyor ama insan ailesi olmasa da hayata tutunmak zorunda. Benim bir ailem olsaydı kazandığım madalyamı onlara vermek isterdim, ailem sonuçta benim her şeyim olurdu. Ailem olmadığı için ben de yüzerek hayata tutundum. Bundan sonra tek bir hayalim var, Engelliler Milli Takımına girebilmek ve dünya şampiyonlukları kazanmak. Bir ailemin olmasını ve başarılarımı görmelerini çok isterdim. Hayata tutunmak gerekiyor ben de hayata yüzerek ve sanatla tutunuyorum. Aile ne demek, anne, baba ne demek olduğunu ben bilmiyorum. Hiç tanımadığım ve yaşamadığım için o duyguları bilemem ama olmalarını bana destek olmalarını isterdim."