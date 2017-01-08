Engelli Yakınıyla Tartışan Şoför Görevden Uzaklaştırıldı

İstanbul'da tekerlekli sandalyedeki bir vatandaşın yakınıyla rampa indirme nedeniyle tartışan özel halk otobüsü şoförü, görevden uzaklaştırıldı.



Otobüsten çekildiği belirtilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İETT'den konuya ilişkin yapılan açıklamada "Engelli yolcumuza gerekli hassasiyeti göstermeyen özel halk otobüsü sürücüsü hakkında ivedilikle tahkikat işlemi başlatılmıştır. Özel Halk Otobüsleri Yönergesi kapsamında gerekli cezai işlem uygulanarak sürücü görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.



Fındıklı-Kadıköy hattında çalışan bir otobüste 5 Ocak'ta yaşandığı belirtilen tartışmaya ait görüntülerde, şoförün tekerlekli sandalyeyle otobüse binmeye çalışan engelli yakınına rampayı indirme konusunda gösterdiği tepki ile rampanın açılması sonrası tekerlekli sandalyedeki yolcunun otobüse binmesi görülüyor.