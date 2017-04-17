Engelli Volkan Kaplan'a Sahip Çıkıldı

Kilis Belediyesi 17 yaşında, bedensel engelli Volkan Kaplan'a sahip çıktı.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara' nın talimatı ile kurulan, Kilis Belediyesi Meslek Edindirme merkezlerinden Eski Beşevler Meslek Edindirme Merkezinin alan taramalarında 17 yaşında, bedensel engelli Volkan Kaplan'ı tespit etti. Volkan Kaplan, 2 yıldır arabası olmadığı için dışarı çıkamadığından eve bağlı hayatını sürdürürken, bunun bilgisini alan Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger' in eşi Dr. Dilek Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın eşi Gülsen Kara ile irtibata geçerek, Volkan' a yardımcı olmak istediğini belirtti. Önce aileyi ziyaret eden Dülger, ailenin talebi üzerine 1 bebek arabası alarak Volkan Kaplan'a hediye etti. Herkesin bir engelli adayı olduğunu belirten Dr. Dilek Dülger toplum olarak, engelleri kaldırma da herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini, ayrıca bu durumda olan engellilere engelsiz bir hayat geçirebilmesi için, haberdar olması durumunda elinde gelen her şeyi yapacağını söyledi.



Gülsen Kara ise "Meslek Edindirme Merkezlerimiz aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve engelli kardeşlerimize ulaşmamızda ve yardımcı olmamızda emeği geçen tüm personeline teşekkür ederek, Mekke sokaklarında ihtiyaç sahiplerine sırtında un ve yağ taşıyan Hz. Ömer'e bir zerre kadar da olsa layık olabilmek için, tüm imkanlarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KİLİS