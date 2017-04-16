Engelli ve Yaşlı Seçmenler Araçlarla Taşındı

YÜRÜYEMECEK durumda olan engelli ve yaşlı seçmenler, başta Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler olmak üzere ilçe belediyelerinin araçları ile sandıklara taşındı.



Engelli ve yaşlı seçmenlerin 16 Nisan referandum unda zorlukla karşılaşmadan oylarını kullanabilmesi için seferber olundu. Çok sayıda engelli ve yaşlı daha önceden adres bildirimi yaptığı ve randevu aldığı kurumların araçlarıyla oy vermeye götürüldüler.



SAĞLIK BAKANLIĞI DA HASTA VE YAŞLI SEÇMELERİ TAŞIDI



Bugün görev başında olan pek çok meslek grubu gibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler de vatandaşların hizmetindeydi. Eyüp Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Sümeyye Taşkın da oy kullanacak vatandaşların yanındaydı. Taşkın gün boyunca hasta olan vatandaşlara refakat edeceklerini belirterek, "Bugün hastalarımızı Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla oy kullanmaları için sandıklara kadar taşıyoruz. Şimdiye kadar 8 kişi bildirildi ancak sayı artabilir" diye konuştu.



Doktor Taşkın'ın refakat ettiği 94 yaşındaki Ahmet Kankal ilerleyen yaşına rağmen seçimlerde oy kullanmaktan mutluydu. Sağlık Bakanlığı'nın özel aracı ile evinden alınan Kankal, tekerlekli sandalyesinde kullandığı oyunun ardından "Allah hayırlı etsin" dedi.



BEŞİKTAŞ'TA YAŞLI GENÇ HERKES SANDIKLARA TAŞINDI



Beşiktaş Belediyesi de gün boyunca evinden alınarak sandıklara taşınacak vatandaşların taleplerini topladı. Beşiktaş Belediyesi yetkilileri, oluşturdukları özel ekip ve engellilerin kullanımına uygun araçlarla yaklaşık 500 kişiyi taşımayı planladıklarını söylediler. Beşiktaş'taki evinden alınarak oy kullanacağı sandığa götürülen 84 yaşındaki Saime Erkal oldu,,oy kullanmasının ardından seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.



BAĞCILAR'DA 9 ASANSÖRLÜ, 25 BİNEK ARAÇ VE AMBULANSLAR SEÇMEN TAŞIDI



Bağcılar Belediyesi de vatandaşlarını oy kullanmaları için sandıklara taşıyan belediyelerden biri oldu. 9 adet asansörlü özel araç, 25 binek aracı ve bir de ambulans engelli ve yaşlıların taşınması için hizmet verdi. Belediye evlerinden alınan bini aşkın engelli ve yaşlı seçmenin oylarını kullandıktan sonra yeniden evlerine bırakılması planlanıyor.



"BİZİ OY KULLANMAYA GÖTÜRECEKLER"



Bağcılar Belediyesi'ne hizmetten faydalanmak için başvuruda bulunan 15 Temmuz Mahallesi sakini İbrahim Aginer adlı engelli seçmen de kendiler için sunulan hizmetten yararlandı. Özel araçla ekiplerce Erol Battal Ortaokulu'na götürülen Aginer, "Yürüme engelliyim, oy kullanmak zor oluyor. Bağcılar Belediyesi'nin servisleri sayesinde işler biraz kolaylaşıyor. Oyumuzu da atacağız inşallah" diye konuştu.



Fatih Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki Sami Boyraz da evinden alınıp oy kullanacağı Malazgirt Ortaokulu'na kadar özel araçlarla götürüldü. Oy kabininde tek başına ayakta durmakta zorlandığı için yakınından destek alan Boyraz, "Belediyemize müracaat ettim, ekip göndermişler. Bizi oy kullanmaya götürecekler. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



- İstanbul