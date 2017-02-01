Engelli ve Hamile Personele İzin

Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin yarın izinli sayılacağı bildirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kentteki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile olan personelin 2 Şubat 2017 Perşembe günü için idari izinli sayılacağı belirtildi. - BİTLİS