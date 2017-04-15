Engelli Vatandaşların Sandığa Gitmesi İçin Çağrı

Güneydoğu Engelli Hakları Derneği, engelli vatandaşların sandığa gidip oy kullanmaları için çağrı yaptı.



Diyarbakır'da faaliyet yürüten Güneydoğu Engelli Hakları Derneği, referandum için engelli vatandaşlara sandığa gidip oy kullanmaları çağrısında bulundu. Kentin seçmen nüfusu içerisinde 120 bin 689 engelli seçmenin olduğunu kaydeden Dernek Başkanı Mihdat Kavmaz, aydınlık bir gelecek için tüm engelli vatandaşları sandık başına davet ettiklerini belirtti.



AK Parti iktidarında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli ve yaşlı vatandaşlar için yaptıkları yasal düzenlemelerin unutulmaması gerektiği vurgulayan Kavmaz, "Özellikle ağır durumda olan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın aileleri tarafından dahi istenmediği dönemler yaşandı. Ama şimdi ise en ağır engelli olan yaşlı vatandaşlarımıza sağlanan imkanlar dahilinde engelli vatandaşlarımız sınıflara ayrıldı, sıkıntı ve sorunları ortadan kaldırıldı. Şimdi ise toplumdan dışlanan engelli vatandaşlar herkes tarafından kabul edildi. Tüm bu haklar AK Parti hükümeti döneminde sağlandı. Tüm engelli vatandaşlarımızı ve yaşlılarımızı, gelecek yarınlarımız için bir milat olan 16 Nisan referandum unda oylanacak olan sistem değişikliğiyle bu ülkenin hak ettiği yerlere gelebilmesi için sağduyulu hareket ederek sandık başına gitmesi ve oy vermesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR