Engelli Vatandaşlara Akülü Araçları Teslim Edildi

Engelli vatandaşlara akülü araç dağıtımı yapıldı.



Vali İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla Bayburt Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle 6 adet akülü araç engelli vatandaşlara teslim edildi.



Dağıtım töreninde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu her bireyin birer engelli adayı olduğunu anlatarak, "Engelli vatandaşlarımızın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Devletimizin kucağında hepsinin şefkat dolu yerleri var. Bu anlamda ilimiz bunun en güzel örneklerini sergiliyor." dedi.



Toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik Bayburt'ta güzel hizmetler yapıldığını belirterek sözlerine devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, "Gerek huzur evinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek bu merkezde kalan kıymetli vatandaşlarımız olsun, onların yüzünün gülmesi, gözlerinin içinin parlaması bizim için her şeye değer. Eğer biz devlet olarak onların dertlerine ortak olabiliyorsak bundan daha mutluluk verici bir şey olamaz. Ama en önemlisi buraya gönlü ile ruhu ile bağlı olan bu hayırsever kardeşlerimizin yaptıkları bu yardımlar onların hayır hanelerine önemli kazançlar olarak yazılacaktır." diye konuştu.



Bir grup hayırsever tarafından engelli vatandaşlara verilmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edilen akülü araçlar için teşekkürlerini bildiren Vali İsmail Ustaoğlu, "İşte Bayburt bu demek. Birliğin, kardeşliğin, kadirşinaslığın, vefanın, fedakarlığın, yardımseverliğin insanlık adına en güzel lütuflara layık bir il Bayburt. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar nezdinde bu girişimde katkısı bulunan tüm kardeşlerimi kutluyorum." sözlerini kullandı.



"Aramızda Engel Olmasın" adlı hayırsever vatandaş grubu adına konuşan Fatih Demir ise Almanya'da yaşayan Bayburtlular olarak tespit ettikleri engelli vatandaşlara akülü araç hibe ettiklerini bildirdi. "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır." Düsturuyla hareket ettiklerini belirten Demir, "İnşallah bu engelli kardeşlerimizin sıkıntılarına az da olsa çare olur. Yüreğimizle onlara sahip çıktık. Hepimiz birer engelli adayıyız. Birbirimize engel olmayalım." dedi.



Konuşmaların ardından Vali İsmail Ustaoğlu, hayırsever vatandaşlarla birlikte akülü araçları sahiplerine teslim edip yardımlarından dolayı hayırsever vatandaşlar Fatih Demir, Ergün Temel, Halil Zengin ve Timur Güzel'e plaket verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kenan Eroğlu'nun da çalışmaları hakkında sunum yaptığı programa Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve merkezde kalan vatandaşlar katıldı. - BAYBURT