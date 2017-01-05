Engelli Vatandaşlar Akülü Araçlarına Kavuştu

Suşehri ilçesinde iki engelli vatandaşa akülü engelli aracı hediye edildi.



Avrupa Sivaslılar Birliği Federasyonu (ASBİR) tarafından ilçeye gönderilen iki akülü engelli araçları Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi.



Yüksel, teslimde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın herhangi bir şehrinde yaşayan Sivaslıların kendi memleketindeki sıkıntılara ortak olabildiğini belirtti.



ASBİR Federasyonu Başkanı Rüştü Elmas ve Sivas Şube Başkanı Mehmet Soykök'e teşekkürlerini sunan Yüksel, şunları kaydetti:



"Allah hayırlarını kabul buyursun. Dernekçiliğin gereğini yerine getiren başkanımız ve ekibini bu manidar çalışmalarından dolayı kutluyoruz. Zor ve bir o kadar uzun yollardan sonra ilimize ulaşan yardımlarda emeği geçenlere müteşekkiriz. Engelli kardeşlerimize biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışsak da elbette ki derneklerimizden gelen yardımlar azımsanamayacak kadar önemli bir yere sahiptir." dedi.



Belediye olarak daha önce 6 kişiye engelli akülü araç tahsisi yaptıklarını belirten Yüksel, bu iki araçla dağıtılan engelli akülü araç sayısının 8'e yükseldiğini ifade etti.





Belediye başkanı Fazlı Yüksel, akülü engelli araçlarının sahiplerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırması temennisinde bulundu.