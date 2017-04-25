Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, bedensel engelli vatandaşa akülü sandalye hediye etti.



Coşkun, köy ziyaretleri esnasında tanıştığı bedensel engelli 60 yaşındaki Ahmet Ankız'ın akülü sandalye talebini yerine getirdi.



Beraberinde bazı kurum müdürleriyle Ankız'ı evinde ziyaret eden Kaymakam Coşkun, 10 yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu bedensel engelli olan ve tek başına yaşamını sürdüren Ankız'ı bir nebzede olsa sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.





Evinden dışarı çıkması için en büyük isteği olan tekerlekli sandalyeye kavuştuğunu belirten Ankız ise Kaymakam Coşkun'a teşekkür etti.