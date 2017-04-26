Engelli Vatandaşa Akülü Aracı Verildi

Ümit Çocukları Derneği aracılığıyla bir hayırsever tarafından yürüme engelli Birgül Öztekin'e (47) akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.



Akülü engelli arabasının hediye sırasında konuşan Ümit Çocukları Derneği Başkanı Münevver Yalçınkaya, hayırsever iş adamına teşekkür ederek toplumda mağdur ve ihtiyaç sahibi olan engelli birçok vatandaşın olduğunu söyledi.



Yalçınkaya, "Şehrimizin en ücra yerlerindeki engelli kardeşlerimize el uzatmaya onları günlük yaşamlarını kolaylaştırarak topluma kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kardeşimiz 16 yıl önce bir hastalıktan dolayı yürüyemez hale gelmiş. Bir süre önce annesi de vefat edince babası ile yalnız kalıyormuş. Haberini alınca araba bağışında bulunduk." dedi.