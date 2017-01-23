Engelli Vatandaş Güvercinleri Yanlışlıkla Zehirlemiş

Kırıkkale'de bir parkta çok sayıda güvercinin telef olması üzerine başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, zanlının yakalanarak adli mercilere sevk edildiğini söyledi.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne hibe edilen araçlar için düzenlenen törenin ardından gazetecilere bir açıklama yapan Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, "Geçen hafta Hüseyin Kahya Parkı'nda güvercinlerin zehirlenerek telef olmasına neden olan kişinin, polis ekiplerin yoğun çalışması ve mobese kameralarının incelenmesi sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi.



Emniyet Müdürü Çorumlu, "75 yaşındaki engelli bir vatandaş, evinin önünde bulduğu buğdayları parka getirerek güvercinlere vermiş. Gözaltına alındıktan sonra verdiği ifade de güvercinlere verdiği yemlerin zehirli olduğunu bilmediğini, kuşları beslemek amacıyla verdiğini ifade etti. Güvercinlerin zehirlenme olayı bilinçsizce yapılan bir yanlışlıktan ibaret" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE