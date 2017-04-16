Engelli Vatandaş Belediye Ekiplerinin Yardımı Ile Oyunu Kullandı

- İrfan Nalkıran'a belediye ekiplerinin telefonla çağrıda bulunması

82 yaşındaki İrfan Nalkıran'ın evinden alınması

İrfan Nalıran'ın açıklamaları

İrfan Nalkıran'ın sandığa götürülmesi ve oyunu kullanması ELAZIĞ - Anayasa değişikliği için oy verme işleminin 07.00'de başladığı illerden Elazığ'da oy verme işlemi sürerken, Elazığ Belediyesi ve Kamu Hastaneleri Birliği 153 Beyaz Masaya talepte bulunan engelli, yaşlı ve hastaları araçlarla sandığa taşıyor.



Vatandaşın oy kullanma hakkını yeri getirmesi için sunulan hizmet kapsamında 112 Acil Sağlık Destek Hattı ve Elazığ Belediyesi 153 Beyaz Masayı arayan yaklaşık 200 engelli, yaşlı ve hastayı sandıklara götürüyor.



Bu kapsamda Elazığ Belediyesini arayarak destek isteyen yürüme engelli 82 yaşındaki İrfan Nalkıran, özel engelli minibüsü ile Sürsürü Mahallesi'ndeki evinden alınarak Aziz Gül Orta Okuluna taşındı. Oyunu kullanan Nalkıran, yaklaşık 40 yıldır yürüyemediğini ve çoğu seçimlerde de benzeri hizmetler olmadığı için oy kullanamadığını dile getirdi.



Sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmayı beklediğini kaydeden Nalkıran, verilen hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.