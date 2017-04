Engelli Tiyatro Oyuncuları Keçiören'de

Keçiören Belediyesinin ev sahipliği yaptığı "Hayat Dağarcığı" adlı tiyatro gösterisini sahneleyen engelliler, izleyicilerden büyük alkış aldı.



Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonunun desteği ile hazırlanan "Hayat Dağarcığı" isimli tiyatro gösterisi, Keçiören Necip Fazıl Sahnesi'nde sergilendi. Tiyatro oyununu, çoğunluğunu otistik, bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli ve down sendromlu oyuncuların oluşturduğu 20 kişilik kadro sahneye koydu.



Keçiörenli öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği dramatik oyunda oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte yaşayan yaşlı bir çiftin, gelinin sorun çıkarması üzerine ayrı eve taşınmak zorunda kalması ve maddi imkansızlık nedeniyle hastalanmaları anlatıldı.



Gösteriyi, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak da izledi.



Ak, oyunu başarıyla sahneleyerek engel tanımadıklarını kanıtlayan bütün oyuncuları tebrik ederek, "Bizi her türlü zorluğa göğüs gererek yetiştiren anne ve babalarımızın hakkı ödenmez. Tiyatro oyunu, böyle güzel ve anlamlı bir konuya dikkat çekiyor, gençlerimize önemli mesajlar veriyor. Engelli dostu belediye olarak, engelli kardeşlerimizi toplumun bir parçası olarak görüyoruz ve onların hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer almasına yönelik her türlü çabayı destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.