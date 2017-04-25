Engelli Suriyeli Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kilis İtfaiyesi tarafından evlerinin 5'inci katında mahsur kalan Suriyeli engelli çocuk kurtarıldı.



Kazım Karabekir Mahallesi eski polis lojmanlarında 5 yaşındaki Suriye uyruklu engelli çocuk, 5. kattaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada balkonda asılı kaldığını gören komşuları, hemen durumu Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu bulunduğu yerden kurtarmak için çalışmalara başlatarak, engelli çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KİLİS