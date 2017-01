Engelli Sporculara Malzeme Yardımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bedensel engellilerin spora kazandırılması, sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla sporculara 10 farklı branşta 102 adet tekerlekli sandalye dağıttı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Spor Genel Müdürlüğü tarafından 970 bin 575 liraya alınan tekerlekli sandalyeler, bedensel engelli sporcuların engel durumu ve branşın özelliği dikkate alınarak kişiye özel üretildi. Tekerlekli sandalyeler, belirlenen sporcuların yaşadığı ile yakın yerleri kapsayan Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa ve Van pilot iller aracılığıyla sporculara dağıtıldı.



Bakanlık, basketbolda 64, okçulukta 8, badmintonda 6, atletizm ve teniste beşer, masa tenisi ve dansta dörder, atıcılıkta 3, eskrimde 2, halterde de bir adet tekerlekli sandalye dağıtımında bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, konu hakkında yaptığı açıklamada, bakanlık olarak engelli sporculara her türlü imkanı sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bu çabalarımız, onlara gösterdiğimiz hassasiyetin referansıdır bir anlamda. Elbette tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layıktır. Biz bunun için toplumun her kesimine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama bakanlık olarak hizmeti engelli vatandaşlarımıza daha ulaşılabilir kılmak için azami gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.



Kılıç, engelli sporcular ile kulüpler ve federasyonların taleplerini karşılama noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ve bu talepleri ivedilikle yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydederek, "Biz, engelli spor kulüplerine ve engelli sporcularımıza, federasyonlarımıza gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Bu, maddi yardım şeklinde de oluyor, spor malzemesi, araç-gereç temini şeklinde de olabiliyor." diye görüşlerini aktardı.