Engelli Sporcular Sandalyelerine Kavuştu

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen 6 adet tekerlekli sandalyeyi sahiplerine teslim etti.



Bedensel engelli sporcuların engel durumu ve branşın özelliği dikkate alınarak kişiye özel üretilen tekerlekli sandalyeler, belirlenen sporcuların yaşadığı iller ile yakın illeri kapsayan Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa ve Van' da dağıtıldı.



Engelli sporculara dağıtılan tekerlekli sandalye sayısı ve branşları ise şöyle: Basketbol tekerlekli sandalyesi 64 adet, atıcılık tekerlekli sandalyesi 3 adet, atletizm tekerlekli sandalyesi 5 adet, okçuluk tekerlekli sandalyesi 8 adet, masa tenisi sandalyesi 4 adet, tenis tekerlekli sandalyesi 5 adet, halter tekerlekli sandalyesi 1 adet, badminton tekerlekli sandalyesi 6 adet, dans tekerlekli sandalyesi 4 adet, eskrim tekerlekli sandalyesi 2 adet.



Pilot iller arasında bulunan Samsun' da 6 adet tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi. Sandalye teslim töreninde sandalyeler; Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt tarafından sahiplerine verildi. İl Müdürü Güven Özyurt, "Maddi ve manevi, her türlü desteği esirgemeden sağladığı için Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a çok teşekkür ederiz" dedi.



Samsun'da tekerlekli sandalyeleri verilen bedensel engelli sporcular şöyle:



Naciye Şahin Çakır (Medikal Park Eng.Gücü), Selman Doğan (Kuzey Yıldızı Eng.G.S.K.), Cihan Bıçakcı(Kuzey Yıldızı Eng.G.S.K.), Durukan Batlıcanlı (Çarşamba Bed.Eng.G.S.K.), Mehmet Yaşar (Amisos 55 G.S.K.), Hamdi Kula (Çorum Basketbol Akademi G.S.K.) - SAMSUN