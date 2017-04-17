Engelli Sporcudan Büyük Başarı

Ordu'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Göktan Işın Türkiye şampiyonu oldu.



Ordu'da düzenlenen şampiyonaya 81 il genelinden bölge şampiyonasında derece elde eden 74 spor kulübü katıldı. Bu şampiyonada Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nü temsilen Göktan Işın yer aldı. 2001 doğumlu olan özel sporcu, girdiği yarışmalardan 100 metre kurbağa müsabakası 16 yaş grubunda, Türkiye 2'incisi, açık yaşta Türkiye 3'üncüsü, 200 metre ferdi karışık müsabakasında yaş grubunda Türkiye Şampiyonluğu, açık yaşta Türkiye 2'inciliği elde etti. - ESKİŞEHİR