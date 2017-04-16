Engelli Seçmenler Kucakta Taşınarak Oyunu Kullandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü İlçesi'nde bedensel engelli 52 yaşındaki Enver Çiçek, oy kullanacağı okulda engelliler için rampa ve asansör olmaması nedeniyle, sandığa kadar kucakta taşındı.



İçmeler Mahallesi'nde oturan Enver Çiçek, oyunu kullanacağı okuldaki sandığına gidebilmek için belediyeden yardım istedi. Bunun üzerine eve giden belediye personelleri, Çiçek'i oy kullanacağı Ekinözü Yatılı Bölge Ortaokulu'na getirdi. Okulda engelliler için rampa ve asansör bulunmaması nedeniyle Çiçek, oy kullanacağı 3'üncü kattaki sandığa, görevliler tarafından kucakta taşındı. Enver Çiçek, oyunu kullandıktan sonra yine belediye personeli tarafından evine götürüldü.



Çiçek, oyunu kullandığı için mutlu olduğunu belirterek kendisine yardımcı olan belediye personellerine teşekkür etti.



- Kahramanmaraş