Engelli şampiyondan emniyet müdürüne "Osman amca seni çok seviyoruz" anonsu

Yüzmede Türkiye 3.'sü olan down sendromlu Ali Kaan Kadıoğlu, polis aracındaki megafondan Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'a "Osman amca seni çok seviyoruz" anonsu yaptı



ADANA - Yüzmede Türkiye 3.'sü olan down sendromlu Ali Kaan Kadıoğlu, ziyaretine geldiği Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'a polis aracındaki megefondan "Osman amca seni çok seviyoruz" anonsu yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Mutlu Gelecek Projesi" kapsamında Emniyet Müdürü Osman Ak'ı down sendromlu çocuklar ziyarete geldi. Osman Ak, ziyarete gelen engelliler arasında bulunan Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 3. olan Ali Kaan Kadıoğlu ile yakından ilgilendi. Boynuna takılı madalyalarıyla gelen Kadıoğlu, madalyalarını tek tek Ak'a gösterip bunları nerelerde kazandığını anlattı. AK, Kadıoğlu'na oyuncak polis aracı hediye etti. Kadıoğlu, bir süre daha emniyet müdürünün makamında kaldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte ayrıldı. Emniyet bahçesinde de trafik polisi motosikletine ve polis aracına binen engelliler çok mutlu oldu. Bu arada Kadıoğlu, polis aracına binince megafonu eline alarak "Osman amca seni çok seviyoruz" diye anons yaptı. Kadıoğlu bir süre de polis sireni çaldıktan sonra emniyetten ayrıldı.