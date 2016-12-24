Engelli Öğrencilerin Ritim Şovu Profesyonellere Taş Çıkarttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelli bireyler için yılbaşı etkinliği düzenlendi. Zihinsel, bedensel ve işitme engelli öğrencilerden oluşan engelliler korosu söyledikleri şakılar ve ritim şovları ile profesyonellere taş çıkarttı.



Bodrum'da faaliyet gösteren Bodrum Sağlık Vakfı engelliler için yılbaşı partisi düzenledi. Engelli öğrenciler ve aileleri katıldığı partiye çevre ilçe ve okullarda destek verdi. Gönüllerince eğlenen engelli öğrenciler ve aileleri çalan hareketli müziklerle bir an olsun yerinde durmadı.



Vurmalı çalgılarla ritim şov yapan engelli öğrencilerin müzikali ise büyük beğeni topladı. Darbuka, davul ve deflerle şov yapan öğrenciler şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Cam kemik hastası 19 yaşındaki Niyazi Gök isimli öğrenci ise yattığı yerden dabruka çalması ise dikkatlerden kaçmadı.



Yılbaşını bir hafta önceden kutladıklarını söyleyen Bodrum Sağlık Vakfı Begonvil özle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurum müdürü İknur Şengül, "Bir hafta önceden yıl başını kutluyoruz. Öğrencilerimizle beraber 2017'ye merhaba demek için bu etkinliği düzenledik. Bu yılki Yıl baş partimiz daha kalabalık çünkü çevre ilçe ver okullardan da misafirlerimiz oldu. Oldukça yoğun bir katılım var"dedi. - MUĞLA