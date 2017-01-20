Engelli Öğrencilerin Karne Heyecanı

Lüleburgaz'da engelli öğrenciler karne heyecanı yaşadı.



Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli öğrencilere karnelerini dağıttı.



Karnelerini alan öğrenciler mutluluklarını aileleriyle paylaştı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin törende yaptığı konuşmada, Lüleburgaz'ın eğitim ve öğretimde her geçen gün daha fazla başarı kazandığını söyledi.



Buradaki öğrencilerin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Çetin, karne alan 38 öğrenciyi tebrik etti.



Çetin, öğrencilerin yarıyıl tatilini dinlenerek geçirmesi temennisinde bulundu.