Engelli Öğrencilere Rehberlik Hizmeti Otobüse Taşındı

ONUR ORHAN - Sakarya'da rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim gören bedensel ve zihinsel engelli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Mobil R.A.M." otobüsü sayesinde yerinde özel rehberlik hizmeti alıyor.



Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, bedensel ve zihinsel engelli öğrencilerin yerinde rehberlik hizmeti alabilmesi için eğitsel tanılar yapılabilen bireysel çalışma odaları ve eğitim için gerekli materyallerin yer aldığı bir otobüs hazırladı.



Randevu ile hizmet verilen otobüs, uzak ilçelerde oturduğu için rehberlik merkezlerine gelemeyen öğrencilere ve ailelerine büyük kolaylık sağlıyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rehberlik araştırma merkezlerinin bedensel ve zihinsel olarak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yaşamlarına yön verdiğini söyledi.



Birçok ilçede rehberlik araştırma merkezlerine gelemeyen, ulaşım sorunu yaşayan ve maddi sıkıntı çeken öğrencilerin olduğunu bildiklerini belirten Töre, "Bu bilgi dahilinde yola çıkarak özel eğitim otobüsü tasarlandı. Bu gezici otobüs, öğrencilerimizin ayağına giderek hizmeti kolaylaştırmak amacıyla hizmet verecektir. Mobil RAM Projesi'nin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



"Velilere büyük kolaylık sağladı"



Töre, otobüsün yaşam alanı haline getirildiğini aktararak, "Üç bölmeye ayrılmış durumda. Bireysel çalışma odaları var. Tıpkı bir doktorun ameliyat için ihtiyaç duyduğu materyaller nasıl gerekliyse rehber öğretmenimizin de tanıları koymak için ihtiyaç duyduğu tüm materyallerle donatılmış odalar mevcuttur. Burada eğitsel tanılar konulmakta. Bedensel ve zihinsel engelli öğrencilerimize testler yapılıp, testler sonucundaki özürlerinin dereceleri belirleniyor. Daha sonra yönlendirmeleri yapılıyor. Aynı zamanda üstün zekalı öğrencilerimiz için de hizmet vermekte olup onlarla ilgili tanıları da yapıp, yaşam boyu yönlendirmeleri konusunda eğitsel destek verilmektedir." ifadelerini kullandı.



Projenin velilere de kolaylık sağladığını anlatan Pervin Töre, otobüsün hizmetin ayağa götürüldüğü en güzel çalışmalardan birisi olduğunu dile getirdi.



Töre, sözlerine şöyle devam etti:



"Çünkü bunlar gerçekten de sorun yaşayan anne ve babalar. Biz kısmen de olsa sosyal sorumluluk içeriği olan güzel bir projeyle kendi ayaklarına giderek, randevu sistemiyle önceden kendilerini bilgilendirerek, hangi öğrencimizle hangi saatte çalışma yapacağımız konusunda kendilerini bilgilendirerek hizmet vermekteyiz. Bu hizmetin çok anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Anne, babaların Ankara'ya, İstanbul'a gitmek kadar zor olan bir sürecini kolaylaştırıp engelleri ortadan kaldırıyoruz. Engelleri ortadan kaldırınca da bu öğrencilerimizin eğitime erişmelerini kolaylaştırmış oluyoruz."



Otobüsün şu anda Akyazı, Hendek, Karasu, Geyve ve Kocaali gibi uzak ilçelerde hizmet verdiğini aktaran Töre, hedeflerinin otobüs sayısını artırarak diğer ilçelerde yaşayan özel eğitime muhtaç öğrencilere de "Mobil R.A.M." merkezleriyle ulaşmak olduğunu vurguladı.



"Özel çocukların, arabalara karşı özel ilgisi var"



Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okul Aile Birliği Başkanı Hamdullah Akçay da oğlunun otistik olduğunu, günün çoğunu rehberlik araştırma merkezlerinde geçirdiklerini anlattı.



"Mobil R.A.M." projesinin çocuklar için çok iyi olduğuna işaret eden Akçay, "Çünkü bunlar özel çocuklar. Dolayısıyla hassas oldukları için yolculuk bunları sarsıyor ama otobüsün buraya gelmesi, burada böyle bir uygulama yapılması çok güzel." diye konuştu.



Çocukların uygulamadan gayet memnun olduğunu dile getiren Akçay, şunları söyledi:



"Ayaklarına gelmesi müthiş bir şey. Zaten özel çocukların, arabalara karşı özel de bir ilgisi var. Böyle bir otobüsün içinde uygulama olunca, çocuklar daha mutlu. Rehberlik araştırma merkezlerine gittikleri zaman, orada değişik bir ortama girmiş gibi oluyorlar ama burada eğlenceli bir ortammış gibi oluyor, daha çok mutlu oluyorlar. Bundan dolayı da çocuklar huzurlular. Bu çocuklar için huzur çok önemli."