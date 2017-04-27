Engelli Öğrencilerden Sergi

Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün el sanatları kursuna devam eden engelli öğrencilerin yaptığı ürünler, açılan sergide beğeniye sunuldu.



Halk Eğitim Merkezince engelli öğrencilere yönelik olarak 2016-2017 Ortakent Mahallesi'nde açılan kursta, engelli kursiyerlerce yıl boyunca farklı malzemelerden çeşitli ürünler yapıldı.



Kurs binasında açılan sergi ile engelli öğrencilerin maharetli ellerinden çıkan ürünler, beğeniye sunuldu.



Serginin açılışı, Bodrum Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve Halk Eğitim Müdürü Mehmet Ünal tarafından yapıldı.



Sergilenen çalışmaları inceleyen Geçin, kursiyerlerle sohbet edip yapacakları yeni çalışmalarda başarılar diledi.