Engelli Öğrencilerden İl Emniyet Müdürü Ak'a Ziyaret

Adana'da engelli öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ı ziyaret etti.



Sevgiyle Elele Fiziksel, Otizm ve İşitme Engelliler Derneği'ne bağlı rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu Sude Yaşar Güzel, Ali Kağan Kadıoğlu, zihinsel engelli Yağız Başar ve fiziksel engelli Nisanur Kaplan yönetici ve öğretmenleriyle İl Emniyet Müdürlüğüne geldi.



Ak, kendisini makamında ziyaret eden öğrencilere, oyuncak polis arabası ve bebek hediye etti.



Dernek Başkanı Birol Şerbetçi, öğrencilerinden Ali Kağan Kadıoğlu'nun dün Ordu'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda yüzme dalında üçüncülük elde ettiğini belirtti.



Ak, yarışmadaki başarısından dolayı Kadıoğlu'nu tebrik etti.